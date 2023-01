Cantieri al via sul lungomare Balai, a Porto Torres, dove è previsto un intervento per il rifacimento dei marciapiedi, un nuovo percorso tattile per non vedenti e disabili. I lavori sono stati aggiudicati dalla Rete metropolitana del nord Sardegna alla ditta In.Co srl di Quartu per un importo di circa 962mila euro, fondi destinati alla riqualificazione del tratto compreso tra la piazza Eroi dell’Onda fino alla chiesetta di Balai vicino.

Un percorso moderno al posto di una pavimentazione in trachite che verrà sostituita lungo una superficie di circa 6mila metri quadrati. Verrà utilizzato un calcestruzzo architettonico con camminamenti a norma per non vedenti e disabili. Verrà installata una nuova linea dell'illuminazione pubblica con la collocazione di 75 nuovi pali, nel rispetto della normativa sull'inquinamento luminoso.

Gli elementi modulari della pavimentazione dovranno essere articolati in codici informativi di semplice comprensione, che forniscano indicazioni direzionali e avvisi situazionali attraverso quattro differenti canali.

