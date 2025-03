Una festa originale tra gli antichi reperti storici della città romana di Turris Libisonis. Il Carnevale all’Antiquarium Turritano di Porto Torres è stato un successo grazie alla partecipazione dei bambini, di età compresa tra i 6 e i 12 anni, che hanno potuto provare il piacere di essere arrotolati nella toga romana, una esperienza unica per un ritorno al passato, come in un gioco che è anche conoscenza della storia del proprio territorio.

Un’esperienza davvero coinvolgente che resterà scolpita in un ricordo fotografico dell’evento. L’obiettivo era quello di offrire una proposta ludica per far conoscere luoghi e storie attraverso il divertimento. Le bambine e i bambini hanno indossato le loro maschere ed hanno attraversato i corridoi del museo per ammirare gli oggetti antichi esposti nelle vetrine che offrono una collezione ricca di ceramiche, utensili e statue onorarie.

Il programma prevedeva anche una visita guidata nell’area archeologica del “Palazzo di Re Barbaro” per scoprire gli importanti monumenti, le lastre scritte e corredi funerari.

