Studenti dell’Istituto di istruzione superiore “Mario Paglietti” di Porto Torres in visita al palazzo del consiglio della Regione Sardegna a Cagliari. Protagonisti gli alunni delle classi quarte e quinte sezione C di Logistica che accompagnati dai professori Maria Cau, Giuliana Mannu e Giuseppina Cirotto, giovedì scorso hanno dedicato una giornata che avvicina i giovani alle istituzioni democratiche, un modo per conoscere le figure istituzionali che governano la Regione, l’importanza della politica nei suoi diversi settori economici e di sviluppo di un’isola.

Erano presenti il presidente del consiglio regionale, Michele Pais, ancora in carica in attesa che venga nominato il nuovo successore dopo la vittoria di Alessandra Todde in qualità di governatrice, i vice Gianpietro Comandini e Giovanni Antonio Satta, compresi il questore e i segretari del consiglio. Nella sede dell’Assemblea legislativa, dal 1988 situata nella via Roma, hanno visitato l’area di 3200 metri quadri, articolati in tre corpi dei quali, quello centrale, ospita l’aula consiliare.

