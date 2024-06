Spettacolo, sport e musica con un unico obiettivo: devolvere l’intero ricavato al reparto di Pediatria dell’Ouc di Sassari. La firma è il Trofeo Gianni Fresu giunto ormai all’ottava edizione e che propone a Porto Torres, nello stadio comunale e nella piazza Eroi dell’Onda cinque giornate di divertimento e di eventi sportivi e di spettacolo, in programma dal 12 giugno sino a domenica 16 giugno.

Si parte domani presso lo stadio comunale di piazza Cagliari per un torneo di calcio che coinvolge quattro categorie: Piccoli amici, Primi calci, Pulcini e Esordienti. Centinaia di bambine e bambini appartenenti a diverse società giovanili si daranno battaglia a suon di gol e divertimento. In programma anche il torneo femminile under 15. Sempre mercoledì è previsto in calendario l’evento Pompieropoli che consentirà ad ogni bambina e bambino di partecipare ad un percorso per imparare a spegnere le fiamme, con l’aiuto di Vigili del fuoco. Al termine verrà rilasciato a tutti l’attestato di “Super vigile del fuoco”.

Venerdì 14 sarà la volta dello show del comico Benito Urgu e Amigghi in Festha che alle 21 salirà sul palco della piazza Eroi dell’Onda, seguito dall’esibizione di cantanti e artisti locali. Sabato 15 su grande schermo della piazza, di fronte al mare del Golfo dell’Asinara, su un maxi schermo verrà trasmessa la diretta Italia-Albania. Seguirà la musica di Dj set. Domenica 15 nel campo comunale le premiazione per assegnare il Trofeo Guanni Fresu, curato da Salvatore Fresu che in tutti questi anni ha dedicato impegno e professionalità per garantire il successo della iniziativa.

