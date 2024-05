Degrado e sporcizia nel piazzale di quella che viene definita la nuova stazione ferroviaria di Porto Torres, situata in via Funtana Vecchia. Nell’ampio piazzale sporco di rifiuti e in stato di incuria, le aiuole non mostrano alcun segno di manutenzione, le erbacce spuntano dappertutto e i rami delle palme ormai secchi occupano gli spazi dell’ingresso della struttura. L’edificio all’ingresso della rete ferroviaria sembra abbandonato, un immobile nel deserto dove l’area è poco frequentata e spesso presa di mira dai vandali.

Si potrebbe pensare ad una situazione di degrado nella solita periferia dimenticata, invece ci si trova a pochi minuti dal centro. I residenti si sentono trascurati. Diversi gli atti messi a segno dai teppisti nei locali interni alla stazione che ospita la sede dei Gruppo Cisom Porto Torres, volontari del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta che hanno subito danneggiamenti a più riprese. Di recente sono stati sostituiti gli infissi di alluminio con altri più robusti e resistenti per evitare l’ingresso ai teppisti e ai balordi. Il resto è rimasto uguale, senza decoro.

