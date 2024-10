Sopralluogo nei plessi scolastici del comune di Porto Torres, dove sono in corso i lavori di manutenzione degli stabili e presso i campi sportivi oggetto di interventi di riqualificazione. Le commissioni permanenti all’Urbanistica e allo Sport si riuniscono in seduta congiunta, giovedì 24 ottobre alle ore 16.30, per un aggiornamento sui lavori programmati dall’amministrazione comunale.

Dopo la constatazione delle presenze e la costituzione dell’adunanza i commissari, l’assessora allo Sport e all’Istruzione, Simona Fois, insieme al dirigente o, eventualmente, un suo delegato, si recheranno per una visita alle scuole e negli impianti sportivi interessati.

In particolare sono ancora in corso di svolgimento gli interventi nella scuola Borgona, nell’edificio scolastico Dessì, in viale delle Vigne, dove sono previsti i lavori di efficientamento energetico e di adeguamento degli spazi alle esigenze della didattica. Il valore complessivo dell’intervento è di 1milione e 31mila euro derivanti da fondi del Pnrr.

