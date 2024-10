«Le commissioni consiliari non si riuniscono per dare risposte all’opposizione ma per informare i cittadini, per comunicare alla gente il lavori che si portano avanti all’interno delle amministrazioni. E la dimostrazione è che oggi è assente in aula la minoranza, la stessa che ha chiesto con forza la convocazione di questa riunione sulla Portualità e Trasporti».

Così Antonello Cabitta, consigliere Pd del Comune di Porto Torres, presente all’incontro, la seduta della commissione presieduta da Gavino Ruiu, per l’illustrazione di tutte le novità relative allo sviluppo dello scalo marittimo turritano.

«Se questa amministrazione sta cominciando a portare risposte, le stesse che la città si aspetta, è anche grazie al fatto che c’è una macchina amministrativa che ha ripreso a camminare», ha aggiunto «quindi credo che questi risultati siano il frutto di un lavoro degli Uffici comunali svolo in sinergia con gli amministratori che, quotidianamente, sollecitano, si informano e amministrano».

All’incontro sono intervenuti anche i consiglieri Sebastiano Sassu e Giampiero Madeddu.

© Riproduzione riservata