Via gli ultimi materiali didattici dall’edificio scolastico “Don Antonio Sanna”, prima di avviare gli interventi di demolizione dell’intero stabile, dove sorgerà una nuova scuola media. Il Comune di Porto Torres sta ultimando le operazioni di sgombero, con il recupero di alcune attrezzature che verranno riutilizzate una volta ricostruito un nuovo complesso scolastico sostenibile dal punto di vista ambientale, energicamente efficiente, realizzato con materiali naturali ed alimentato con energie rinnovabili, in modo da avere una riduzione complessiva della spesa di gestione.

«Le interlocuzioni con il Ministero proseguono, un iter che procede per l’approvazione del progetto definitivo con interventi divisi in due lotti: i lavori di demolizione dell’edificio, interventi imminenti, e in seguito la realizzazione delle opere», spiega l’assessora all’Istruzione, Simona Fois. Il piano economico prevede un importo complessivo di 7milioni e 800mila euro di fondi Pnrr, per la realizzazione della scuola media di Monte Agellu, di cui 5,7 milioni per lavori, 170mila euro per oneri della sicurezza e 1 milione e 930mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

