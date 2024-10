Sfilata di Porsche e colori sul lungomare Balai, a Porto Torres. Appassionati e possessori delle splendide auto, di ieri e oggi, si sono radunati davanti al belvedere di Balai, uno degli spazi suggestivi che attira la curiosità dei passanti. I conducenti delle auto hanno fatto una sosta nel piazzale davanti al monumento della Corazzata Roma per una visita alla chiesetta di San Gavino a Mare e per ammirare il meraviglioso paesaggio, la baia e la costa, le spiagge e gli scogli che si affacciano nel mare del Golfo dell’Asinara.

A bordo turisti tutti di nazionalità francese. Hanno parcheggiato le Porsche in fila, una accanto all’altra, come per mostrare tutta la loro bellezza, i loro colori, dal turchese al giallo, e ancora rosso, fino alle più classiche di colore nero e bianco. Una gamma ampia che copre le misure omologate per i diversi modelli della casa tedesca e create secondo la strategia “Perfect fit” di Pirelli che realizza coperture specifiche per le auto più prestazionali ed esclusive.

