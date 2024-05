Secondo appuntamento con le masterclass “Recording School” organizzate dall’associazione Musicando insieme e inseriti nella rassegna “Musicando per la città”, in programma sabato 4 maggio dalle ore 10 presso l’auditorium della scuola civica di musica Fabrizio De Andrè a Porto Torres.

La scuola è indirizzata a tutti i musicisti o ad aspiranti produttori e fonici alle prime armi, una occasione di crescita per acquisire competenze trasversali nel mondo della produzione e della registrazione, fondamentali, nel panorama musicale odierno per una formazione completa.

Dopo il successo della prima giornata continua la formazione per musicisti e aspiranti produttori con Maurizio Pinna, tecnico del suono e produttore italiano, owner della Sound Room Studio da oltre 20 anni. La sua carriera professionale si forma presso il Musician Institute di Los Angeles e continua poi in Italia presso lo studio di registrazione Cat Sound di Mario Marcassa, rinomato studio di successo per la sua evoluzione nel mondo del Jazz.

Le tematiche di questa seconda giornata riguarderanno la fase di registrazione di una canzone, con un focus approfondito sull'arrangiamento e la produzione artistica. In vista del terzo appuntamento si parlerà anche della fase di mix e mastering. Il corso avrà una durata di cinque ore intervallate da una pausa pranzo.

© Riproduzione riservata