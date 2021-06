Tre auto coinvolte e un ferito. È il bilancio dell’incidente che si è verificato a Porto Torres intorno alle 19.30 nell’incrocio tra via Benedetto Croce e via Balai, una delle intersezioni più pericolose della città. Secondo le prime ricostruzioni una Renault Megane che procedeva in via Croce in direzione Lungomare non ha rispettato lo stop andando a urtare contro una Mercedes che transitava su via Balai, e di riflesso ha finito la sua corsa su un'altra auto, una Fiat Punto parcheggiata sul lato destro della strada, in prossimità dell’incrocio.

Nello scontro violento è rimasto ferito un 51enne di Porto Torres che è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. A bordo della Renault Megane due turisti che si dirigevano verso il porto per imbarcarsi e riprendere il viaggio di ritorno. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres intervenuti per aiutare i sanitari del 118 ad estrarre l’uomo ferito dalla sua auto. Presenti anche due pattuglie della polizia municipale impegnate ad effettuare i rilievi e a disciplinare la viabilità.

