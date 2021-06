Cumuli compatti di posidonia spostata in un angolo della spiaggia dello Scoglio Lungo, una operazione di pulizia voluta dall’amministrazione comunale prima di avviare il servizio di salvamento a mare previsto già dal primo luglio.

Un intervento disposto dalla Multiservizi, la società in house del comune che ha consentito di spianare in maniera uniforme e spostare la posidonia dalla riva al retro spiaggia.

La pianta acquatica rappresenta il principale polmone di ossigeno per il mare e un importante habitat naturale per la fauna marina, pertanto non potendo essere smaltita è stata soltanto spinta nella parte alta dell’arenile per lasciare più spazio ai bagnanti. Nei prossimi giorni verranno posizionate le passerelle per le persone con ridotta capacità motoria per facilitare l’ingresso in acqua, un servizio programmato anche per le spiagge delle Acque Dolci e di Balai che verranno allestite con le sedie per la balneazione assistita.

Un servizio per la stagione balneare 2021 garantito fino a settembre per un importo di circa 50 mila euro. Attorno alle spiagge anche un intervento di pulizia delle erbacce e piante infestanti, oltre alla rimozione dei rifiuti.

