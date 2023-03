E come sempre a vincere è l’amore, messaggio che questa volta è passato anche sui social, presi d’assalto dagli scatti con l'hashtag #scattidamorept, inviati dai cittadini che hanno partecipato al contest “Scatta l’amore a Porto Torres e fotografa il tuo San Valentino” lanciato dal Comune.

Tra le foto più belle e romantiche scattate sulla panchina degli innamorati è stato individuato il vincitore.

L’autore con ben 486 like si è aggiudicato il primo premio consistente in biglietti gratuiti per l’ingresso, per due persone, ad alcuni musei e aree archeologiche della Sardegna.

Potrà accedere al museo Antiquarium Turritano, alle tombe ipogeiche di via Libio e al Museo del Porto di Porto Torres, al museo archeologico ed etnografico "G. A. Sanna" e alla Pinacoteca nazionale di Sassari, oppure a quello archeologico nazionale "G. Asproni" di Nuoro, ma anche ai musei Garibaldini di Caprera, avere accesso all’altare prenuragico di Monte d'Accoddi a Sassari, nell’area archeologica Su Nuraxi di Barumini, in quella di San Saturnino a Cagliari.

Un premio che potrà essere replicato per altri concorsi, in futuro, dato che il Comune, grazie alla collaborazione con la Direzione regionale Musei Sardegna avrà a disposizione altre 6 card per il 2023.

