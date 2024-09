Sono stati 766mila i passeggeri transitati nei primi otto mesi dell'anno nello scalo marittimo di Porto Torres. Una sostanziale ripresa rispetto allo stesso periodo nel 2023. Dal mese di gennaio al 31 agosto si registrano 410mila persone sbarcate nel porto turritano (+2% rispetto allo scorso anno), e 356 mila in partenza (+2%).

Se i dati di giugno dell’anno in corso si sono mantenuti costanti al 2023, gli arrivi di luglio hanno registrato un 4 per cento in più rispetto al 2023 con una impennata nel mese di agosto che ha raggiunto un più 9 per cento.

Un trend positivo secondo i dati forniti dall’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Una crescita il cui andamento complessivo potrà essere quantificato alla fine del 2024, quando sarà possibile valutare i flussi sia del mercato domestico che internazionale.

«Anche se è ancora prematuro anticipare un bilancio annuale, i primi otto mesi del 2024 lasciano intravedere un netto segnale di ripresa rispetto al 2023 – dice Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna - lo scalo di Porto Torres non ha mai perso il suo ruolo strategico nel Sistema Sardegna e, come tutti i porti di competenza, è soggetto a fisiologiche fluttuazioni di traffico che riflettono le scelte commerciali e di investimento sulle rotte delle società armatoriali, ma anche, aspetto non secondario, l’andamento generale dell’economia».

© Riproduzione riservata