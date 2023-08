«Porto Torres è grata ad Antonello Seghene, sostituto commissario coordinatore della polizia di Stato, per il trentennale impegno a servizio della comunità: lo ringraziamo per la dedizione fuori dal comune e per il senso di cura che ha sempre manifestato verso la città, andando spesso oltre i propri confini istituzionali pur di affrontare al cuore i problemi».

Così il sindaco Massimo Mulas ha salutato questa mattina Antonello Seghene, responsabile del Posto fisso di Polizia di Porto Torres, che si è recato in Comune per comunicare l'imminente pensionamento. Ancora non si conosce il suo successore.

«Si può dire a ragione che il Sostituto Commissario coordinatore Seghene sia diventato un turritano d'adozione - ha proseguito il sindaco - per la profonda conoscenza del tessuto economico e sociale del territorio, per la capacità di costruire relazioni positive con la cittadinanza, per l'autorevolezza, l'umanità e l'umiltà con cui ha svolto il suo compito. Siamo ovviamente felici per il raggiungimento di questo traguardo, nella consapevolezza che Porto Torres sentirà molto la sua mancanza. Con profonda gratitudine gli auguriamo di godersi la meritata pensione sapendo che rimarrà sempre un punto di riferimento per le cittadine e i cittadini turritani».

