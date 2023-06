Vasche da bagno trasformate in goliardici carretti spinti a mano, un evento spassoso riproposto a Porto Torres il prossimo 22 luglio. Anche questa estate tornerà, dopo lunghi anni di attesa, la gara goliardica delle Vasche da Bagno, organizzata dalla Pro Loco turritana con il patrocinio del Comune di Porto Torres.

Saranno diverse le «manche» che i mezzi attrezzati di ruote dovranno affrontare, tortuosi percorsi per una competizione all’insegna del divertimento e dell’allegria, con spettacolari uscite di pista e prove di regolarità da affrontare nel corso delle diverse sfide. Ciascun equipaggio dovrà avere un massimo di 5 partecipanti di cui uno alla guida, tre persone per spingere e un addetto a risolvere eventuali difficoltà che si presenteranno lungo il percorso.

L’equipaggio dovrà scegliere un tema e tutti i componenti dovranno mascherarsi in base alla livrea della vasca. Per ottenere la vittoria finale non basterà realizzare il tempo migliore: il premio verrà assegnato, infatti, anche alla vasca più bella e all’equipaggio più divertente.

