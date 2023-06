Via libera dalla giunta del Comune di Porto Torres al progetto di fattibilità tecnico economica, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico “G. Gabriel”, in via delle Vigne. L’immobile ospita la scuola d’infanzia con oltre cento bambini, una struttura che sarà interessata da interventi di riqualificazione a causa di alcuni difetti strutturali emersi negli anni.

Due anni fa si era reso necessario predisporre un intervento di rinforzo del solaio che reggeva uno dei pavimenti della struttura, lavori che si aggiungono a quelli previsti dal bando Iscol@ per il restyling dell'istituto.

Il progetto ha un importo complessivo di 125mila euro, di cui circa 82mila euro per lavori e 1 milione 440mila per oneri della sicurezza.

Si tratta della quota regionale del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, annualità 2022, stanziata a favore del Comune di Porto Torres con un finanziamento pari a 100mila euro, cofinanziato dall’Ente con fondi pari a 25mila.

