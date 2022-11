A Porto Torres, dopo un’attesa durata anni, il campo sportivo polivalente del quartiere Oleandro vivrà di nuova luce. Costruito come standard urbanistico ad inizio anni ‘80, per tanto tempo è stato il ritrovo e punto di riferimento dei ragazzi del quartiere e non solo. Poi il degrado e l'abbandono.

Ma da diversi giorni la Multiservice, società in house del comune di Porto Torres, lo sta recuperando. Aggiustando il terreno di gioco e delimitandone gli spazi.

"Tra qualche giorno verranno piazzati i canestri - fanno sapere dall'Amministrazione comunale - e sarà realizzata una recinzione nuova. Si stanno inoltre ricercando i fondi per la costruzione ex novo di una piccola tribuna".

Restano ancora da definire le modalità di gestione. Se ne occuperà la Giunta comunale, dopo avere sentito le indicazioni della competente Commissione consiliare.



