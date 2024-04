La scuola civica di musica “Fabrizio De Andrè” presenta le masterclass “Recording School”, un percorso di formazione musicale indirizzata a tutti gli studenti della scuola di via Pacinotti e non solo, una occasione di crescita per acquisire competenze trasversali nel mondo della produzione e della registrazione, fondamentali nel panorama odierno per una formazione completa.

La giornata è in programma sabato 6 aprile presso l’Auditorium della scuola civica, a Porto Torres, a partire dalle 10, e avrà una durata di 5 ore intervallate da una pausa pranzo. La masterclass sarà presieduta da Maurizio Pinna, tecnico del suono e produttore italiano, owner della Sound Room Studio da oltre 20 anni. La sua carriera professionale si forma presso il Musician Institute di Los Angeles e continua poi in Italia presso lo studio di registrazione Cat Sound di Mario Marcassa, rinomato studio di successo per la sua evoluzione nel mondo del Jazz. Fondatore e coordinatore di “Legends Mix in Italy”, un progetto che racchiude diversi workshops con i più grandi ingegneri del suono, e che ha avuto l’onore di ospitare colossi come Chris Lord Alge (Green Day, Red Hot Chili Peppers), Sylvia Massy, Mick Guzauski (Prince, Michael Jackson, Daft Punk) e non solo.

La masterclass è a numero chiuso e alla fine della giornata verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni e prenotazioni è necessario telefonare al numero 347 1753624, dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 19.

