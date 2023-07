Ancora atti vandalici ai danni del patrimonio pubblico.

A finire nel mirino di una banda di balordi, questa volta, sono state le porte da calcio dello stadio di viale delle Vigne, di proprietà del Comune di Porto Torres.

Tutte le strutture utilizzate per le categorie giovanili sono state distrutte, e i danneggiamenti sono tali da rendere difficile il recupero. Pertanto sarà necessario affrontare un ulteriore spesa per rimediare all’ennesimo atto vandalico, e riacquistare nuove porte al fine di garantire lo svolgimento delle attività sportive.

La società del Porto Torres calcio allarmata per quanto accaduto, provvederà in futuro a dotarsi di un sistema di videosorveglianza per una maggiore sicurezza delle attrezzature. In altre occasioni i soliti balordi si erano introdotti all’interno del campo sportivo, appiccando incendi e danneggiando le strutture. Episodi condannati dalle istituzioni e dalla comunità costretta ad assistere a comportamenti incivili e continue rappresaglie che destano preoccupazione e angoscia.

