La manifestazione “Radici di Sardegna”, organizzata dall’associazione Musicando Insieme, celebra domani, sabato 5 ottobre, l’artista Angelo Maggi, pittore e scultore turritano recentemente scomparso a Sassari, noto per le sue opere che hanno lasciato un’impronta in Europa e in America, grazie alle sue creazioni, eleganti volti di figure femminili che tuttora decorano spazi pubblici e privati.

Alle Tenute Li Lioni, lo splendido spazio verde che a Porto Torres ospita le tre giornate dell’evento per celebrare la ricca tradizione culturale della Sardegna, in programma da oggi a domenica 6 ottobre, è prevista la partecipazione di Martina Maggi, figlia dell’artista, per un momento di riflessione e condivisione. Il gruppo culturale folk Intragnas di Porto Torres, espressione dell’identità turritana, parteciperà all’evento con balli sardi e canti popolari.

La serata proseguirà con Maria Luisa Congiu, cantante legata alle tradizioni sarde, voce singolare nel panorama musicale della Sardegna e non solo. Alle Corte delle Tenute spazio anche ai Tenores di Bitti “Remunnu ‘E Locu”, maestri indiscussi del “cantu a tenore”, riconosciuto dall’Unesco “Patrimonio intangibile dell’Umanità”.

Ad esibirsi saranno anche le maschere “brutte” di carnevale rappresentate magicamente dall’Associazione culturale “Urthos e Buttudos” di Fonni, un vero spettacolo dove S’Urthu figura la maschera ricoperta di pelle di montone, che costituiva in passato e tutt’oggi l’epicentro del rito simbolico, trattenuta con una catena dai due Buttudos mentre si scatena tra la gente. Domenica si prosegue con un ricco programma tra visite archeologiche e spettacoli della tradizione, con banchetti e stand artigianali.

© Riproduzione riservata