Pulizia delle caditoie nel territorio comunale di Porto Torres. Una criticità emersa a seguito delle ultime piogge che hanno provocato allagamenti in alcune vie della città. Il dirigente del Servizio Ambiente, Fabio Mura, ha autorizzato il subappalto del “Servizio di pulizia caditoie stradali” all’impresa Terra Marina di Sassari, come richiesto dalla ditta Sangalli, la società vincitrice dell’attività di raccolta rifiuti urbani, per un importo di 100mila euro, compresi gli oneri di sicurezza.

L’avvio della seconda fase dei lavori di pulizia inizierà nei prossimi giorni, allo scopo di svuotare le caditoie, attraverso l’aspirazione del materiale presente all’interno dei pozzetti. I reflui raccolti verranno conferiti in idonei impianti di smaltimento autorizzati.

«È opportuno agire in via precauzionale, tramite attività di prevenzione, già avviata l’estate trascorsa per garantire il corretto funzionamento, mantenuto con lo svuotamento delle camere di sedimentazione», precisa Massimiliano Ledda, assessore all’Ambiente «un lavoro che si svolge due volte all’anno e che ha già interessato diverse vie, seguendo una precisa mappatura, e si proseguirà ancora fino a ripulire ogni caditoia per mantenerne l’efficienza ed evitarne così il ristagno delle acque meteoriche».

