Prime piogge e primi disagi nelle zone sensibili della città di Porto Torres. Allagamenti nelle strade del quartiere Villaggio Verde e nella periferia. Il lungomare resta con i problemi di sempre. In realtà è bastato il primo acquazzone di settembre per mettere in luce le annose criticità. Davanti alla spiaggia dello Scogliolungo puntualmente la bomba d’acqua fa saltare i tombini con allagamenti nella strada, dove si forma un fiume acquitrinoso e melmoso che finisce sulla sabbia e in mare, una situazione precaria con odori nauseabondi e insostenibili, in particolare per le vicine attività commerciali.

Disagi per pedoni e automobilisti, piste ciclabili impraticabili, stesse scene che si ripetono da anni. L’amministrazione comunale aveva affidato ad un professionista il progetto preliminare per risolvere il problema dello sversamento dei liquami che va avanti ormai da 30 anni.

