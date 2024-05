Andare per mare, una passione con cui viaggia da tanti anni. «Questa è casa mia», ha detto Leonardo Perella, imprenditore lombardo di 80 anni, il più anziano ospite e fedele cliente, da ben 35 anni, del porto turistico di Porto Torres. È stato premiato con una targa proprio ieri, venerdì 25 maggio, in occasione della inaugurazione dell’approdo davanti ai soci della Cormorano Marina, la società concessionaria che gestisce la struttura portuale.

Dal 1990 mette al sicuro la sua imbarcazione nella banchina “Nino Pala”, dove ha sempre voluto ormeggiare «perché qui mi sento come in famiglia». Un grande appassionato e conoscitore di mare, ha solcato le acque del Mediterraneo fino alla Grecia e conosce ogni angolo dei litorali più suggestivi che ha potuto visitare.

«Un cliente che abbiamo apprezzato anche per i suoi consigli su come rinnovare e ristrutturare questo porto», ha detto Giovanni Conoci, amministratore della Cormorano Marina. «Voglio ringraziarvi per questo riconoscimento, un grazie che rivolgo a tutti», poche parole le sue, perchè la commozione ha preso il soppravvento. A consegnare la targa anche gli amministratori Antonello Gadau e Paolo Parodi.

