Due giovani donatori di sangue, dell’Avis comunale di Porto Torres, premiati per la loro costanza nel donare, consapevoli dell’impegno e dell’obiettivo: quello di contagiare altri ragazzi con lo stesso entusiasmo.

I vincitori, Fabrizio Gadau e Paola Pischedda, rispettivamente di 25 e 22 anni, hanno ricevuto la Benemerenza in Argento in occasione della Festa del donatore organizzata a Cagliari domenica scorsa dall’Avis Regionale Sardegna. Hanno donato in questi anni 12 sacche tra sangue intero e plasma Accompagnati dal vicepresidente vicario dell’associzione Avis di Porto Torres, Alfio Galvagno, hanno ricevuto il premio alla presenza del loro presidente Walter Chiarabaglio, del presidente di Avis regionale, Vincenzo Dore, dal vice dell’Avis provinciale, Loretta Loi. L’associazione di volontari di Porto Torres conta undici giovani nel gruppo aperto, pronto ad accogliere altri soci della fascia di età compresa tra i 18 e i 30 anni. L’Avis ha modificato il proprio approccio comunicativo per intercettare le nuove generazioni.

«Puntiamo sui giovani per garantire il futuro – dice il vicario Galvagno - perché sono in grado di trasmettere più di tutti l’importanza di un gesto solidale e salva-vita come la donazione di sangue. Quando un giovane viene a donare e trova un’accoglienza giusta e un buon ascolto è più portato a tornare».

