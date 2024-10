Integrazione e inclusione, parole chiave di una iniziativa promossa dal Comune di Porto Torres, attraverso l’ufficio Servizi sociali che offre la possibilità alle persone in condizioni di fragilità economica, sociale o clinica di essere inserite nel mondo del lavoro.

Il progetto consente ai titolari di un’attività commerciale, a un’associazione sportiva o di volontariato, o ad una cooperativa di oppure di introdurre, come collaboratori, soggetti fragili residenti nel territorio di Porto Torres, senza alcun costo per coloro che aderiscono. Si tratta di “Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau” - Fondo povertà – “che comprende i programmi di inclusione sociale di carattere volontaristico. L’obiettivo, oltre a creare collaborazione tra tutti gli attori presenti sul territorio comunale, è quello di costruire legami e sinergie tra diverse risorse e competenze per promuovere il benessere delle persone e della comunità. Le attività e associazioni che intenderanno aderire non saranno lasciate sole: l’Ufficio Servizi Sociali del Comune si occuperà di coordinare il servizio, garantendo che gli interventi siano coerenti e continui, e verificherà regolarmente l’efficacia delle attività. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata presso l’ufficio Servizi sociali di Porto Torres.

