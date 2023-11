Alberi sradicati e pali della luce piegati a causa del forte vento. I vigili del fuoco sono intervenuti sul Lungomare Balai, a Porto Torres, per mettere in sicurezza due pali dell’illuminazione pubblica, di recente istallazione, inclinati verso i parcheggi nella piazza dedicata ai caduti della Corazzata Roma, strutture che a causa delle raffiche di vento hanno rischiato di cadere sulle auto posteggiate sul piazzale.

Il pericolo è stato segnalato da un passante che ha evitato che alcune vetture e i pedoni sostassero nella zona a rischio. Poco distante, nel parco di Balai, alberi di palme sono stati spezzati dal forte vento. In via Ponte Romano le transenne che limitavano l'eterno cantiere che custodisce il prezioso mosaico rinvenuto tre anni fa, sono state scaraventate a terra.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Porto Torres per la messa in sicurezza. Diversi gli interventi registrati in città a causa del maltempo.

