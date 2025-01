L’Istituto superiore “Mario Paglietti” di Porto Torres ha avviato le attività di presentazione e offerta formativa della scuola, attraverso l’Open Day del Liceo, in programma lunedì 20 gennaio dalle ore 15 alle ore 19 nei locali di via Bernini. Dopo il successo del primo Open Day dello scorso 11 dicembre, i licei scientifico tradizionale, scientifico sportivo e linguistico hanno organizzato un secondo appuntamento. I docenti, insieme agli studenti coinvolti nelle attività, saranno lieti di accompagnare le famiglie e gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado in un tour guidato della scuola, illustrare le differenti offerte formative, rispondere alle domande, fornire delucidazioni e chiarimenti su quella che è la vita scolastica all’interno dei licei Scientifico, Linguistico e Scientifico ad indirizzo sportivo. Un viaggio tra laboratori, creatività e divertimento. In particolare saranno presenti i seguenti laboratori: laboratorio di chimica e di fisica, laboratorio di matematica, laboratorio di filosofia, laboratorio di lingue, laboratorio di scienze motorie, laboratorio di storia dell’arte e laboratorio progetti. «Con l’obiettivo di essere sempre più innovativi e in grado di soddisfare le esigenze e le necessità dei nostri studenti - spiega il dirigente scolastico Daniele Taras – i licei del Paglietti di Porto Torres proseguono il loro percorso di aggiornamento, proponendo nuovi strumenti che rendano la struttura sempre più stimolante e inclusiva. Per questo aspettiamo con entusiasmo tutte le famiglie e gli studenti che hanno il desiderio di scoprire la nostra offerta formativa, i nostri laboratori e i nostri docenti».

© Riproduzione riservata