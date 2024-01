Non il solito Open Day ma le parole si uniscono alla musica per presentare l’offerta formativa dell’Istituto comprensivo 2 “Don Antonio Sanna” di Porto Torres. Giovedì 1 febbraio dalle ore 11.30, nell'aula magna del plesso della scuola De Amicis, andrà in scena lo spettacolo "Pinocchio", evento in continuità con le classi quinte della primaria di Monte Angellu e De Amicis, le classi prime della secondaria di I grado, le classi ad indirizzo musicale e la partecipazione straordinaria degli alunni delle sezioni dell'Infanzia A e B di Monte Angellu e del De Amicis con i loro cartelloni.

Open day alternativo con una rappresentazione tra musica e parole per raccontare i programmi che offre l’istituto ad indirizzo musicale, i laboratori, le aule didattiche e gli insegnanti. Lo stabile del Don Sanna verrà demolito a partire dai prossimi giorni per ricostruire un nuovo edificio innovativo, più spazioso e all’avanguardia. Un fabbricato sostenibile dal punto di vista ambientale, energicamente efficiente, realizzato con materiali naturali ed alimentato con energie rinnovabili, in modo da avere una riduzione complessiva della spesa di gestione.

