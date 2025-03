Omaggio all’artista turritano Giovanni Dettori, xilografo di talento capace di trasmettere la sua cultura con generosità.

Venerdì 28 marzo, alle ore 1, nel Palazzo del Marchese, l’amministrazione comunale di Porto Torres consegnerà una targa di ringraziamento all’artista Giovanni Dettori per la generosa donazione al Comune della stampa della sua imponente opera “OttoMani”, posizionata nell’androne di ingresso della sede istituzionale dell’ente in Corso Vittorio Emanuele.

Il raffinato incisore e disegnatore ha realizzato la straordinaria xilografia - unica al mondo per genere e dimensioni (3.60 metri x 2.50 ) - insieme ad alcuni dei suoi allievi del corso di tecniche dell'incisione dell'Accademia di belle arti "Mario Sironi" di Sassari.

Frutto di un lavoro appassionato degli artisti che avevano accolto con entusiasmo l’idea suggerita dall’amministrazione di realizzare un’incisione che ricordasse la Passio di Gavino, Proto e Gianuario, patroni della Città di Porto Torres e della Diocesi Turritana, l’opera è stata mostrata per la prima volta al pubblico nell’ottobre 2023, in occasione dell’apertura della nuova stamperia nel laboratorio xilografico di Dettori in via Petrarca.

L’inaugurazione dello spazio creativo è avvenuta proprio in concomitanza con le giornate dedicate alla commemorazione del dies natalis, il martirio dei santi avvenuto nella Turris Libisonis tra il 25 e il 27 ottobre del 303 d. C. Carica di simbolismo, l’opera trasmette valori di umanità, fede e spirito di identità. Con la consegna della targa, l’amministrazione comunale vuole ringraziare ufficialmente Dettori per la sua generosità e per il forte legame con la storia e le tradizioni della città espresso con il suo capolavoro.

Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Massimo Mulas, l’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco, l’artista Giovanni Dettori e i suoi allievi: Alessandra Fiori, Alice Patteri, Angelo De Santis, Francesco Cherveddu, Luca Zedda, Pierluigi Mura, Federico Satta.

