Una donazione speciale per i bambini delle Case Famiglia di Porto Torres e di Sorso, oltre 300 pacchi contenenti giocattoli e capi di abbigliamento per donare un sorriso ai più piccoli in difficoltà. Promotore dell’iniziativa il Tennis Club Porto Torres, da anni impegnati a far crescere atleti e a portare avanti l’impegno sociale, uno spirito straordinario di solidarietà che grazie al contributo dei singoli soci ha permesso di raccogliere tanti doni, in collaborazione con la Fondazione Cesare Pozzo e la società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo che si occupa di sanità integrativa.

I doni sono stati consegnati ai referenti delle Case famiglia e agli assessorati competenti di entrambi i Comuni coinvolti. Alcuni pacchi verranno destinati alle famiglie in difficoltà del territorio.

«Un grande impegno di tutto il Tennis club – ha sottolineato il presidente Stefano Caria – che ha visto la mobilitazione di tutti i donatori, i quali hanno dato un contributo volontario, un’attenzione che vogliamo continuare a rivolgere alle situazione di difficoltà, dimostrando di andare oltre le palline da tennis».

Alla consegna era presente anche l’assessore ai Servizi sociali, Simona Fois. Per il vice presidente regionale della Cesare Pozzo, Ugo Agus: «Questo è un modo per crescere e dopo 45 anni stiamo ancora portando avanti progetti di solidarietà, come “Il sorriso per i più piccoli”, organizzato dal coordinamento giovani e dedicato ai bambini coinvolti nelle diverse situazioni complesse». Il Tennis club Porto Torres insieme alla Cesare Pozzo si è fatto promotore anche della iniziativa a favore del reparto di Cardiologia pediatrica dell’Aou di Sassari, consegnando due smart Tv per l’ambulatorio allestito per le visite dei bambini.

