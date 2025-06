Grave caduta al teatro di Alghero al termine di uno spettacolo. Venerdì è stata sfiorata nuovamente la tragedia quando un giovane è ruzzolato dalle scale dell’edificio storico, battendo la testa e perdendo i sensi. Il personale sanitario, intervenuto prontamente, ha prestato i primi soccorsi e sembra che l’uomo sia fuori pericolo. Resta la pericolosità della struttura.

Lo denuncia il presidente della commissione Sanità, Christian Mulas che ha presentato una interrogazione: «Questo grave incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza della struttura. Non possiamo dimenticare quanto accaduto nel 2017, quando una donna di 45 anni perse la vita proprio a causa di una caduta simile nello stesso teatro. Due episodi a distanza di pochi anni che non possono essere considerati semplici coincidenze», dice Mulas.

Come presidente della commissione consiliare Sanità «ho presentato in queste ore un’interrogazione formale per comprendere se il teatro di Alghero risponda effettivamente agli standard minimi di sicurezza e accessibilità previsti dalla normativa vigente. È nostro dovere garantire che ogni cittadino possa partecipare ad eventi culturali senza mettere a rischio la propria incolumità».





