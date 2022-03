Erano completamente sconosciuti all’ufficio tributi del Comune di Porto Torres gli utenti che hanno omesso di denunciare o di versare la tassa dovuta sui rifiuti (Tari). Hanno evaso circa 1 milione e mezzo di euro che, sommati a interessi e sanzioni, consentono di raggiungere la cifra complessiva di 2 milioni e 529mila euro per parziale o totale pagamento della tassa.

Un gioco finito qui grazie all'attività di controllo del Comune che ha individuato i "furbetti” attraverso una serie di incroci dei propri dati con quelli resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e da altri Enti. Un lavoro capillare che ha passato in rassegna il quinquennio 2016-2020. L’Ufficio tributi per recuperare le somme non riscosse ha emesso 2.112 avvisi di accertamento per oltre due milioni e mezzo per omesso versamento nel periodo 2019-2020, notifiche di sollecito anche per le mancate dichiarazioni Tari nei confronti di 52 utenti per un totale di 51mila e 876 euro relative agli anni 2016-2020.

L’amministrazione ha evidenziato i dati nel rispetto del nuovo Regolamento comunale sulla disciplina della Tari approvato dal consiglio il 26 marzo 2021.

