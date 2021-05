Ennesimo scontro tra due auto nell’incrocio pericoloso tra via Sacchi e via Balai, a Porto Torres, una intersezione teatro di diversi incidenti anche gravi.

Secondo una prima ricostruzione una Ford Fiesta mentre percorreva via Balai sembra non abbia rispettato lo stop andando a sbattere contro una Renault Scenic che procedeva in via Sacchi in direzione porto, guidata da una donna uscita incolume dall’auto. Non ha fatto in tempo a percepire il pericolo. Per fortuna nessun danno fisico per i passeggeri delle due vetture ma tanto spavento per il forte impatto.

Sul posto un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres che hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada, delimitando l’area dell’incidente con nastro bianco rosso. Sull’asfalto la scia di carburante e olio perso dalle auto in seguito all’impatto. Presente anche la polizia municipale per disciplinare il traffico, un punto di facile ingorgo e critico per la circolazione.

