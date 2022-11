Non c’è pace per la stazione ferroviaria di via Fontana Vecchia di Porto Torres, presa di mira regolarmente dai vandali. Proseguono gli atti di distruzione della struttura nonostante le continue segnalazioni inoltrate a Rete ferroviaria italiana.

Nella notte ignoti hanno fatto incursione dal lato della piazza Stintino danneggiando gli infissi, i pannelli e le vetrate della porta d’ingresso. Si sono scagliati contro le panchine, scardinando parti delle finestre e scaraventando i materiali per terra. Uno stato di abbandono e degrado che perdura da troppo tempo.

Quotidianamente studenti e pendolari utilizzano il treno che ha il capolinea nella stazione di via Ponte Romano, ma nelle ore notturne le strutture rimangono abbandonate al loro destino. Alcuni testimoni raccontano di aver visto una banda di giovani, dieci ragazzi che si sono introdotti indisturbati nelle sale interne della struttura priva di telecamere in grado di raccogliere immagini in gradi di identificare i responsabili. Le pareti di alcuni ambienti sono state imbrattate con della vernice.

I residenti chiedono una soluzione per assicurare la sorveglianza della stazione, ormai sotto scacco dei vandali. Azioni che rischiano di degenerare se non ci sarà un vero intervento che garantisca la sicurezza, come auspicato da mesi.

