Nuovi infissi nella chiesa di Cristo Risorto, guidata a Porto Torres dal prete don Michele Murgia, strutture che presentano un potenziale pericolo per la comunità dei fedeli.

Il Comune, considerata la priorità dell’intervento, per garantre la sicurezza dell’edificio, - una parrocchia che non ha beneficiato di contributi per interventi di straordinaria manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione - ha previsto una somma di circa 12mila euro per la sostituzione delle finestre e porte interne, risorse derivanti dai proventi degli oneri di urbanizzazione e gestiti secondo quanto ritenuto più adeguato al contesto sociale locale, in modo da soddisfare l’interesse di tutte le diverse comunità e persone che nella realtà locale possano aspirare all’esercizio di pratiche di carattere spirituale in ambienti dedicati.

La fornitura e posa in opera degli infissi presso la parrocchia di Cristo Risorto è stata assegnata alla ditta situata nella zona industriale di Porto Torres, l’azienda Dima infissi di Salvatore Antonello Nali.

