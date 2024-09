«A settembre l’assessora ai Lavori Pubblici, Simona Fois, ci disse che sarebbero cominciati i lavori di demolizione della nuova scuola di via Porrino, ma ad oggi non c’è traccia di cantiere, quindi volevo sapere come procede l’iter considerando che la costruzione del nuovo edificio dovrebbe concludersi entro il giugno 2026». Il consigliere della Lega del Comune di Porto Torres, Ivan Cermelli, in aula ha chiesto chiarimenti sulla procedura di avvio del piano economico dell’importo complessivo di 7milioni e 800mila euro di fondi Pnrr, per la realizzazione della scuola media di Monte Agellu, di cui 5,7 milioni per lavori, 170mila euro per oneri della sicurezza e 1 milione e 930mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

Risorse necessarie per realizzare un nuovo complesso scolastico, come previsto dall’avviso pubblico per la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico della Sardegna denominato “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole-Intervento di sostituzione edilizia”. «Rispetto ai lavori di Monte Agellu, demolizione e ricostruzione di nuova scuola, confermo che l’iter sta procedendo, - replica l'assessora Fois - ci sono interlocuzioni continue con il Ministero, siamo nella fase dell’approvazione del progetto definitivo-esecutivo che permetterà, una volta raccolti tutti i pareri degli enti competenti, di avviare i lavori». Il Comune intende realizzare un fabbricato sostenibile dal punto di vista ambientale, energicamente efficiente, realizzato con materiali naturali ed alimentato con energie rinnovabili, in modo da avere una riduzione complessiva della spesa di gestione.

© Riproduzione riservata