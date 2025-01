Numeri in crescita e valori record quelli registrati dall’Ufficio Turistico di Porto Torres per l’anno 2024. I dati confermano evidenti miglioramenti rispetto all’anno precedente con aumenti che riguardano tutti gli ambiti dei servizi erogati.

Dall’analisi sui “contatti” con le utenze effettuati in presenza, per l’erogazione di informazioni e servizi, si registra un incremento consistente rispetto agli ultimi due anni con un passaggio da 2000 utenze nel 2022, a 3903 nel 2023 a 4735 nel 2024 – risultati rilevati attraverso le firme nell’apposito registro- con un saldo che fa registrare più del doppio delle utenze “servite”. A queste bisogna aggiungere migliaia di telefonate e centinaia di mail in risposta ai quesiti riguardanti i diversi ambiti turistico-culturali.

L’attività è concentrata soprattutto nei mesi primaverili ed estivi mentre nei restanti mesi si risente del minore flusso turistico. Per l’aumento del numero delle utenze ha senz’altro influito la presenza della nuova fermata dei mezzi pubblici, in prossimità della stazione, dovuta al nuovo assetto del traffico e accoglienza della zona portuale, davanti alla stazione marittima “Nino Pala” e alla nuova organizzazione dell’Ufficio Turistico.

Sul fronte dei visitatori, accolti con servizio di visita guidata nei diversi siti, si evidenzia una tendenza in costante miglioramento delle prestazioni che vedono passare i visitatori da 367 del 2021 a 776 del 2022 a 957 del 2023 e infine a 1029 del 2024, mentre per la manifestazione Monumenti aperti si registra una consistente crescita di visitatori che passano da 336 del 2021 a 3.365 del 2022 a 7.439 del 2023 fino a 10.015 del 2024. Una tendenza costante nel tempo che testimonia il lavoro svolto dall’ufficio e dal suo personale nel coordinare tutte le azioni relative al rapporto con l’utente, i visitatori, le scuole e le altre realtà del territorio.

Da segnalare anche un importante aumento delle visite guidate richieste da parte delle scuole, alcune accompagnate da attività di laboratorio. Per quest’ultimo aspetto è stata importante anche la mostra “Ogni nave ha bisogno di un porto”, realizzata presso il Porto Antico, che ha avuto una buona parte di visitatori provenienti dalle scuole con 173 studenti su un totale di 465 visitatori.

Riguardo l’accoglienza dei turisti proveniente dalle navi da crociera la situazione è rimasta simile al 2023 per quanto riguarda la tipologia di navi, solitamente di piccole-medie dimensioni, fatta salva l’eccezione della nave Costa Pacifica della Costa Crociera attraccata il 3 settembre scorso con un totale ad oltre 500 croceristi a cui l’ufficio turistico ha dato supporto. Inoltre, si è riscontrato un aumento per il periodo di media stagione (primaverile) dell’utenza per turismo attivo in bicicletta, trekking, ecc. con richiesta di percorsi, sentieri, piste ciclabili o altro.

Per far fronte ad un maggiore afflusso è stato realizzato e stampato, (3000 copie) un nuovo stradario-brochure, bilingue, in formato A3 f/r in quadricromia con informazioni turistiche sui beni culturali e ambientali del territorio di Porto Torres e l’isola dell’Asinara.

In sintesi tutte le tipologie di servizi, visite guidate, laboratori didattici, croceristi, Monumenti Aperti e servizi informazioni in presenza, gli operatori hanno erogato il servizio ad oltre 13.000 utenti, circa 3.000 in più rispetto al 2023, e la distribuzione di oltre 1.500 brochure informative.

«L’amministrazione comunale, sulla base della valutazione di tutti i parametri in evidente crescita nell’ultimo biennio, esprime soddisfazione per le capacità gestionali dei servizi erogati e le proposte progettuali messe in campo dallo staff che gestisce il nostro Ufficio turistico», ha detto l’assessora alla Cultura, Maria Bastiana Cocco «l’auspicio è che il 2025 possa far registrare una ulteriore crescita dei dati, che potrebbero sensibilmente incrementare se associati alla scelta nostro porto come tappa non solo occasionale degli itinerari crocieristici nel Mediterraneo». Baingio Cuccu, coordinatore del progetto “Percorsi di archeologia, cultura, storia e ambiente del territorio di Porto Torres” gestito dalla cooperativa Memoria Storica ha sottolineato: «Siamo soddisfatti della costante crescita dei numeri, che è data dall’ottimo lavoro realizzato in coordinamento tra il Comune e la gestione operata di Memoria Storica tramite i suoi operatori. Credo che ci siano ulteriori margini di miglioramento ma bisogna lavorare in modo incessante come si è fatto fino ad ora sfruttando anche altre possibilità che la città offre cercando di ampliare e variegare l’offerta. Il percorso è ancora lungo ma è fondamentale mantenere fisso l’obbiettivo finale che andrà costruito e consolidato nel tempo».

