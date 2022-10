Una donna è rimasta ferita nello scontro violento tra auto a Porto Torres.

È il bilancio dell’incidente, avvenuto questa mattina intorno alle 11, all’incrocio tra via Bacone e via Romagnosi, provocato da una mancata precedenza. Una Peugeot 206 che avanzava da via Romagnosi, in direzione del centro cittadino, ha bruciando lo stop nell’intersezione con via Bacone, dove procedeva la Volkswagen Polo con a bordo una donna.

L'impatto violento ha danneggiato le due vetture. La conducente, affidata al personale sanitario del 118, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale civile di Sassari per accertamenti. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi e la disciplina del traffico, e un mezzo dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

