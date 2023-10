Trovato privo di vita nella sua abitazione a Porto Torres. La tragica scoperta ieri pomeriggio quando Pietro Gaspa, pensionato di 87 anni è stato rinvenuto morto nella sua casa dai carabinieri della compagnia locale.

Il pensionato risiedeva in una villetta in prossimità del lungomare Balai. Le cause del decesso sarebbero naturali, probabilmente si è trattato di un infarto.

L’allarme alle forze dell’ordine era scattato ieri mattina, quando i parenti avevano tentato invano di contattarlo ma non rispondeva alle chiamate. Quindi la ricerca nella sua abitazione. Hanno bussato alla porta ma senza esito. L’amara scoperta una volta varcata la soglia di casa. Oltre trent’anni fa l’anziano aveva subito un grave lutto. La moglie, maestra presso le scuole elementari di Porto Torres, era stata uccisa con un colpo di fucile in via Ettore Sacchi. Un omicidio che aveva sconvolto l’intera comunità.

