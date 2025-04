«Lo sport è fondamentale nella lotta contro il bullismo, perché è capace di promuovere valori positivi come il rispetto e la collaborazione. È difficile che si creino situazioni di disagio tra i giovani all’interno delle diverse discipline sportive, per questo lo sport deve essere un must per i ragazzini, un’arma tra le più importanti per combattere situazioni di violenza fisica e psicologica tra i giovanissimi».

Nicola Riva, figlio del mito del calcio, Gigi Riva, ospite della manifestazione “Un calcio al Bullismo”, organizzata a Porto Torres dall’associazione Gianni Fresu, non ha dubbi sull’importanza della pratica sportiva, in un ambiente sano e inclusivo, del lavoro di squadra che si genera e la capacità di cogliere vittorie e sconfitte con sportività. Nicola Riva è intervenuto nel pomeriggio, in occasione della partita tra calciatori ex professionisti.

«Questa manifestazione di sport e solidarietà è importante per affrontare il tema, perché occorre parlare del problema affinché si acquisisca maggiore conoscenza sul fenomeno, considerando che spesso gli atti di bullismo non vengono riconosciuti né dai responsabili di questi comportamenti e neppure dalle vittime che li subisce, quindi parlarne significa acquisire consapevolezza, significa capire che quando è necessario occorre denunciare».

