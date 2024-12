Si chiama Gle - Grandi giochi in legno, l’evento ludico creativo organizzato da Lughené associazione culturale nella piazza davanti al Palazzo comunale per divertire bambini e adulti. L’appuntamento è in programma domenica 22 dicembre alle 10 nella piazza Umberto I, dove verranno collocati venti giochi in legno della tradizione europea – perlopiù francese e olandese – giochi di abilità, precisione e velocità costruiti artigianalmente in Sardegna e rivolti a tutte le età. I Gle nascono per regalare divertimento ma anche per valorizzare le relazioni fra le persone, accendere e creare nuovi stimoli e occasioni di dialogo. Nel grande spazio di fronte al municipio i più piccoli potranno dare sfogo alla loro creatività e scoprire quanto sia importante il gioco attraverso l’utilizzo di materiali naturali, per un divertimento sano che aiuta a migliorare le proprie capacità di movimento e abilità. L’evento è patrocinato dal Comune di Porto Torres.

