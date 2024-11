Un convitto per ospitare gli studenti fuori sede che decidono di frequentare gli Istituti d’Istruzione superiore presenti a Porto Torres. L’intervento farà parte di un progetto ben più ampio inserito nel piano di lottizzazione della Zona omogenea “C4”, un’area urbana di Porto Torres di nuovo sviluppo situata tra viale delle Vigne e via Palladio, che si arricchisce di nuovi servizi e spazi destinati al verde. La variante al piano è stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale.

«La struttura ricettiva sorgerà nell’area ex Fabiani», spiega il sindaco Massimo Mulas in occasione della seduta, «in una porzione di terreno in prossimità dello stabile che ospita il plesso dei licei, e sarà a disposizione degli studenti pendolari che arrivano da altre località della provincia e non solo, i quali intendono frequentare il liceo sportivo o, in alternativa, altre scuole come il Nautico».

Con la società che si aggiudicata l’intera area di circa quattro ettari, Teide Srl con sede a Bergamo, l’amministrazione comunale ha aperto un dialogo costruttivo, un tavolo di confronto con l’opportunità di ridisegnare il piano individuando degli standard, ceduti gratuitamente al Comune e rivolti verso la scuola del liceo Paglietti e il Palazzetto dello sport, immaginando di sviluppare un Polo di istruzione e di formazione didattica, implementando così gli impianti sportivi e l’offerta formativa.

In particolare, il nuovo progetto prevede la realizzazione di un supermercato di 1.100 metri quadri di superficie che comprende un reparto alimentare (900 m²) e un altro non alimentare (200 m²), oltre ad un secondo punto vendita di 980 metri quadri destinato a servizi connessi alla residenza, ovvero bar, ristorante, farmacia, galleria di negozi e uffici. Entrambi gli edifici sono dotati di aree parcheggio, pubblico e privato, che rispettano la normativa vigente. Una quota dell’area ceduta gratuitamente al Comune, di circa il 40%, è riservata all’edilizia economica popolare agevolata.

