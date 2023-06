Getta l’ancora a pochi metri dalla spiaggia di Balai sotto gli occhi preoccupati dei bagnanti. I turisti tedeschi sono stati multati dalla Guardia Costiera di porto di Porto Torres perché navigavano sotto costa, a circa trenta metri dall’arenile, incuranti dei divieti e delle regole che stabiliscono l’interdizione della navigazione ad una distanza di 200 metri dalle spiagge e a 100 metri dalle scogliere e coste a picco sul mare.

L’imbarcazione da diporto di circa 13 metri, entrata nella baia di Balai, si è accostata vicino al lido senza neppure rispettare la presenza delle boe, i gavitelli posizionati dall'associazione "Nautica Turritana - Amare il mare" sotto la supervisione della Capitaneria di porto.

Non contenti hanno utilizzato un gommone tender per scorrazzare in prossimità della spiaggia per esplorare la zona. Il comandante dell’unità da diporto, raggiunto dalla motovedetta della Guardia Costiera, è stato accompagnato presso la sede della Capitaneria per definire le pratiche di identificazione e le sanzioni amministrative, comminate per violazione del divieto di navigazione sottocosta, della sosta, compreso l'ancoraggio nella zona riservata alla balneazione.

© Riproduzione riservata