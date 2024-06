«Porto Torres è una delle principali porte d'accesso della Sardegna, e per questo motivo è un grande piacere ospitare il Nautic Event dove il settore nautico può davvero rappresentare una risorsa significativa. Questo evento dimostra quanto sia fondamentale la sinergia tra tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni alle associazioni, ognuno dei quali contribuisce a rendere unica questa manifestazione. La collaborazione tra tutti è la chiave vincente per mettere in luce le potenzialità del nostro territorio, che ha tutte le carte in regola per diventare una destinazione turistica di alto livello». Il sindaco Massimo Mulas aprirà la prima giornata della tre giorni di Nautic Event 2024 che si svolgerà a Porto Torres, sotto la Torre Aragonese, a partire da domani, venerdì 13 giugno, e fino a domenica 16.

«Grazie alle direttive regionali sull'albergo nautico diffuso, infatti - aggiunge Mulas -, avere un porto nel centro storico cittadino significa poter sopperire alla carenza di strutture ricettive. Inoltre, il Nautic Event porta con sé un vento di cambiamento che parla di unità tra tutte le componenti del nostro territorio, permettendoci di prendere il largo insieme verso un nuovo sviluppo».

Dopo l’inaugurazione in programma alle 10.30, nella prima giornata interverranno l’assessore regionale alle Finanze, Francesco Spanedda, il comandante della Capitaneria, Giuseppe Cannarile, il presidente della Port Authority, Massimo Deiana, il presidente del Consorzio industriale, Valerio Scanu, e l’architetto urbanista Andrea Maspero. Nel pomeriggio sarà la volta di Franco Cuccureddu, assessore regionale al Turismo, seguito da Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio, Francesco Morandi, docente dell’università di Sassari, Salvatore Brichetto, vice presidente Confcommercio, Francesco Comotti, ceo Evolution tourist marketing, e Andrea Mura, velista.

Il “Nautic Event 2024” è un'azione di marketing territoriale organizzata da Assonautica nord Sardegna che può contare sul sostegno della Camera di Commercio di Sassari con il programma Salude&Trigu. L'evento è organizzato in collaborazione con Comune di Porto Torres, Consorzio Industriale provinciale di Sassari, Parco dell'Asinara, Capitaneria di Porto Torres e Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna.

