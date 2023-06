Tragico lutto a Porto Torres. È morto a soli 32 anni il pugile Marco Satta Giannichedda.

Il ragazzo nel tardo pomeriggio è stato trovato senza da vita dalla sua compagna nell'abitazione di via Rinascita. Molto probabilmente le cause del decesso sono dovute a un malore. Ma sul corpo del giovane verrà eseguita un'autopsia, per stabilire con certezza le cause del decesso. Marco Satta Giannichedda era molto noto in città e non solo.

Gestiva con successo il locale La locomotiva di Tyson, frequentato da tantissimi giovani portotorresi.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato attonita la città.

I carabinieri si stanno occupando del caso.



