Colta da malore mentre era in mare, il pronto intervento di un bagnino ha salvato la vita di una donna anziana. È successo nelle acque della spiaggia Scogliolungo, uno degli arenili più frequentati di Porto Torres, dove è attivo il servizio stagionale di salvataggio affidato alla Aquatica Asd e alla società Salias Service, presenti nelle principali spiagge cittadine nella fascia oraria 8.30 -14 e nel pomeriggio dalle 14 alle 19.30.

La mattina di mercoledì scorso una donna, residente a Porto Torres, giunta nell’arenile dello Scogliolungo in compagnia del marito alla ricerca di un po' di refrigerio ha deciso di fare una nuotata. Poco distante dalla riva ha avvertito un malore e ha cominciato ad ingerire acqua. L’intervento del bagnino è stato tempestivo. Ha avvistato l’anziana che nuotava con difficoltà e immediatamente si è tuffato riportandola sul bagnasciuga. Si è poi reso necessario l’intervento degli operatori sanitari del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale civile di Sassari per ulteriori accertamenti medici.

A Balai sono stati i bagnini della Salias Service a rendersi protagonisti di un intervento di salvataggio nelle acque agitate della nota spiaggia super affollata. Il vento di grecale ha caricato il mare che da mosso è diventato agitato. Un tuffo dalla scogliera a pochi metri dalla battigia e un giovane ha rischiato di essere inghiottito dalle onde. Per il bagnino il salvataggio è stato immediato: una volta avvistato il giovane in difficoltà è corso in suo aiuto riportandolo a riva.

