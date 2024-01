Loculi esauriti nei due cimiteri comunali di via Balai e Ponte Pizzinnu, entrambi ormai saturi. A Porto Torres si ripresenta l’emergenza sepolture. Per questo è imminente l’avvio delle procedure da parte dell’amministrazione comunale per la costruzione di nuovi blocchi di loculi nel cimitero di Ponte Pizzinnu dove attualmente sono presenti 85 loculi vuoti concessi in vita.

Di questi i primi 11 sono stati già requisiti e utilizzati temporaneamente per la tumulazione provvisoria di salme, come previsto dall’ordinanza sindacale emanata lo scorso mese di marzo. Nell’attuale cimitero di via Balai sono presenti 8 loculi vuoti concessi in vita. In attesa di avviare tutti gli atti inerenti le procedure di costruzione dei nuovi blocchi di loculi, cellette ossario, campi di inumazione nel cimitero di Ponte Pizzinnu è stato avviato il procedimento di revoca delle concessioni cimiteriali di 74 loculi non ancora requisiti e utilizzati e 8 concessioni in vita trentennali di loculi cimiteriali nel cimitero di via Balai.

Il procedimento di revoca delle concessioni sarà concluso con l’emissione di un provvedimento espresso di revoca decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza. Entro il termine di 10 giorni gli interessati potranno presentare osservazioni, memorie scritte e documenti pertinenti l’oggetto dell’avviso. I cittadini potranno prendere visione dei relativi atti presso l’ufficio Gestione cimiteri e Polizia mortuaria in via Ponte Romano.

