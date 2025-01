Altro passo in avanti sul progetto che cambierà volto all’ex Ostello della Gioventù, la struttura ricettiva che a Porto Torres sorge davanti alla spiaggia di Balai, pronta per essere trasformata in un hotel a basso impatto ambientale e ad alta efficienza energetica.

L’edificio si sviluppa su due livelli – piano terra e primo piano- in una superficie di 272 metri quadri e comprende 10 camere dotate di servizi igienici. Al piano terra troveranno collocazione 4 camere (due triple e due doppie), un locale adibito a bar prima colazione, un deposito con funzione di servizio igienico per il personale e per gli avventori del bar, e la hall-reception. Sempre al piano terra sarà demolito e ricostruito un piccolo deposito. Al piano primo si realizzeranno 6 camere (1 tripla e 5 doppie), ed un altro deposito.

«Positiva la conclusione dell’ultima conferenza di servizi con la quale è stata approvata la variante urbanistica che ci consentirà di procedere nei termini contrattuali alla predisposizione del progetto esecutivo che dovrà avvenire entro il mese di febbraio prossimo. Per quanto attiene ai lavori, l’avvio è previsto in primavera». Così spiega Giovanni Arru, responsabile della Mit Engineering & Consulting s.r.l., società che si è aggiudicata la gara indetta dal Comune di Porto Torres per la concessione di valorizzazione del fabbricato di proprietà dell’Ente.

Il progetto preliminare redatto dall’architetto Omar Simonini, un piano di ristrutturazione che ha subito una successiva variante approvata dal consiglio comunale, si propone di attribuire una nuova veste “contemporanea” al fabbricato esistente, migliorando l’accessibilità dalla via pubblica e creando nuove relazioni spaziali e visive verso la rinomata spiaggia di Balai e la pista ciclabile che diventano elementi fondamentali del paesaggio estivo nelle nuove relazioni con l’edificio. Dell’esistente si conserveranno esclusivamente le murature perimetrali ed il primo solaio, tutto il resto sarà oggetto di un importante intervento di manutenzione straordinaria. Le attuali parti interne saranno quasi del tutto demolite per consentire una differente dislocazione degli ambienti. La distribuzione interna del nuovo hotel è stata concepita per le nuove funzioni che dovrà avere in futuro. Il blocco scale, in avanzato stato di degrado e compromesso, verrà demolito e realizzato in posizione tale da sfruttare al meglio la futura disposizione degli ambienti comuni e delle camere. Anche gli impianti tecnologici, totalmente inadeguati e non a norma, saranno interamente ricostruiti. Verranno rimossi, inoltre, il tetto e la totalità degli infissi interni ed esterni e si procederà con la sostituzione e la posa sulla base del nuovo progetto.

© Riproduzione riservata