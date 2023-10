Un vasto incendio ha divorato una vecchia struttura che ospitava le biglietterie delle Linee Moby, la compagnia di navigazione che garantiva il collegamento Genova-Porto Torres. Situata nella parte alta della banchina Alti Fondali del porto di Porto Torres, il prefabbricato è andato completamente distrutto da un incendio divampato in serata.

Alle 19 un’esplosione e una colonna di fumo denso e nero ha invaso la città. Paura tra gli abitanti. La sala operativa della guardia costiera turritana, non appena individuata l’origine delle fiamme, ha attivato la catena dei soccorsi. Grazie al pronto intervento del battello GC B 160 della Guardia Costiera e dei mezzi dei vigili del fuoco di stanza presso la base portuale, l’incendio è stato immediatamente controllato e domato. La rapida risposta del dispositivo antincendio in porto ha permesso che il rogo non causasse ulteriori danni a persone o cose. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che, con autopompa e botte, hanno spento le fiamme alimentate da materiale infiammabile, quali gomme, plastica e carta.

Lo stabile, realizzato in box modulari di plastica, in pochi attimi si è ridotto ad uno scheletro. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Ingenti i danni alla struttura che negli ultimi anni ospitava le biglietterie anche della Delcomar, prima di essere dismessa. Abbandonata da tempo era diventata una discarica con all’interno rifiuti di ogni sorta.

I vigili non hanno rinvenuto alcuna traccia ma non escludono che si tratti di un atto doloso. Indagano anche i carabinieri della compagnia locale che attendono la relazione dei caschi rossi. L’intervento di bonifica è proseguito per alcune ore nella serata. Sul posto anche gli uomini della polizia locale che hanno bloccato il traffico all’ingresso dell’area portuale degli Alti Fondali, presidiata dai vigilantes della Port Authority.

